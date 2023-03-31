وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوما لـ"الاستراتيجية الجديدة" للسياسة الخارجية الروسية، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الخلافات بين روسيا والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على خلفية الحرب في أوكرانيا.