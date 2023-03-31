وأشار الكرملين إلى أن إيفان جيرشكوفيتش كان يقوم بأعمال تجسس"تحت غطاء" الصحافة. وهذه هي أول قضية من نوعها ضد مراسل أميركي منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، يوم الجمعة "جميع الصحفيين الذين لديهم اعتماد سارٍ هنا، أقصد الصحفيين الأجانب، يمكنهم مواصلة نشاطهم الصحفي ويواصلونه بالفعل في البلاد. لا يواجهون أي قيود ويعملون بشكل جيد".

واعتُقل غيرشكوفيتش، وهو مراسل معتمد، في يكاترينبرغ بتهم قالت الإدارة الأميركية وأشخاص مقربون من غيرشكوفيتش إنها زائفة.

وأمرت محكمة في موسكو بحبسه حتى 29 مايو المقبل على الأقل تمهيدا لمحاكمته.

وكرر بيسكوف، الجمعة، تأكيده أن غيرشكوفيتش "ضُبط متلبسا بالجرم"، لكنه رفض الاستطراد في تفاصيل القضية التي أُبقيت سرية حتى على الفريق القانوني للمراسل.

وحث بيسكوف واشنطن أيضا على عدم الرد بطرد الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.