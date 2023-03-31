وقال لوكاشنكو خلال خطاب إلى الأمة: "بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة" في أوكرانيا، محذرا من أن "حرائق نووية تترصد في الأفق".

وأضاف: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف للأعمال الحربية".

وأوضح لوكاشنكو: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".

وشدد على أن "المجمع الصناعي العسكري يعمل بأقصى سرعة في روسيا" وأن أوكرانيا "غارقة بالأسلحة الغربية"، فيما أعرب عن قلقه من حصول "تصعيد" مقبل سيوقع العديد من القتلى.

وتابع لوكاشانكو: "بيلاروسيا ليست طرفا مشاركا في النزاع في أوكرانيا، لكنها قدمت أراضيها للجيش الروسي في هجومه على العاصمة الأوكرانية السنة الماضية ولشن ضربات بحسب ما تقول كييف".

كما أجرت موسكو ومينسك تدريبات مشتركة وأنشأتا تجمعا عسكريا يضم جنودا من البلدين.

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