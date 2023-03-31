بعد تصويت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن على إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق بشأن دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما، تدور تساؤلات عدة عن حياتها.