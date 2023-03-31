ومع توجيه الاتهامات، يدخل ترامب في "دوامة" القضاء الأميركي، فما هو التسلسل القضائي الذي يتم اتباعه مع كل متهم في مدينة نيويورك، حيث تم توجيه التهم له؟

هيئة المحلفين

هيئة المحلفين الكبرى تقرر ما إذا كان هناك "سبب محتمل". إذا كان الأمر كذلك، يتم اتهام المشتبه به رسميا.

الاتهام

في حال إقرار الاتهام من المحلفين، يتم توجيه اتهام رسمي للمشتبه به بجريمة ما.

الاعتقال

قاض في المحكمة يصدر مذكر لاعتقال المتهم ونقله للحجز، حيث يتم أخذ بصمات الأصابع وصورة للملف الجنائي.

الاستماع

يظهر المدعى عليه في المحكمة لسماع الاتهامات والترافع.

جلسة استماع قبل المحكمة

يُسجن المدعى عليه أو يُطلق سراحه بناء على تعهده الخاص أثناء انعقاد جلسات الاستماع.

المحاكمة أو إغلاق القضية

قرار المحكمة بمحاكمة المتهم أو إغلاق القضية، بعد المحاكمة، سيتم إصدار الحكم، الذي ستترتب عليه العقوبة.

قضية ستورمي دانييلز

يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.

ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن. لم تلتزم ستورمي دانييلز طويلا ونشرت كتابا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه.

أدلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علما بأنه أكد في عام 2019 أمام لجنة في الكونغرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض.

مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علما بأنه أكد في عام 2019 أمام لجنة في الكونغرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض. ينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقا قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبا بتزوير بيانات، فيما يعدّ جنحة، يعاقب عليها بدفع غرامة أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، فيما يشكّل جريمة جنائية، يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات.