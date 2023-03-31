والبرلمان التركي هو آخر من يصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف بعدما وافقت الهيئة التشريعية المجرية على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رحّب بالطلب الفنلندي وأبدى دعمه له في وقت سابق هذا الشهر، إضافة لموافقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عليه الأسبوع الماضي.

وفي أعقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي، وتخليتا عن حيادهما العسكري، بيد أن الموقف التركي عرقل تلك المساعي لشهور، في الوقت الذي يشترط "الناتو" موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف لانضمام أعضاء جدد.

وسبق أن صادق البرلمان الهنغاري على عضوية فنلندا في "الناتو"، الإثنين الماضي، مما جعل هلسنكي تقترب خطوة جديدة من الانضمام إلى الحلف.

لكن تبقى السويد في مأزق، حيث يقول المسؤولون الأتراك إنهم يريدون أن يروا ستوكهولهم تنفذ سياسات جديدة لـ"مكافحة الإرهاب" قبل إعطائها الضوء الأخضر.

ما هي الخطوات التالية بالنسبة لفنلندا؟

مع موافقة تركيا وهنغاريا، فإن هناك 5 خطوات وإجراءات محددة مطلوبة قبل أن تصبح فنلندا عضوا رسميا بالناتو وفق وكالة "أسوشيتد برس"، وتشمل:

خطابات القبول

مع تصديق هنغاريا وتركيا على طلب فنلندا، تُرسل خطابات القبول إلى الولايات المتحدة التي هي "الوديع" لحلف شمال الأطلسي بموجب معاهدة التأسيس لعام 1949.

إيداع الخطابات

من المقرر أن يتم إيداع الخطابات في أرشيف وزارة الخارجية الأميركية التي ستخطر على الفور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن شروط دعوة فنلندا للانضمام إلى عضوية الناتو قد تم الوفاء بها.

دعوة للانضمام للحلف

بعد ذلك، يرسل الناتو إلى فنلندا رسالة دعوة موقعة من ستولتنبرغ للانضمام إلى التحالف العسكري.

التوقيعات اللاحقة

ترسل فنلندا وثيقة القبول الخاصة بها، الموقعة من وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إلى وزارة الخارجية الأميركية، بعد أن تم تفويض هافيستو بالتوقيع على الوثيقة من قبل الرئيس سولي نينيستو، على أن تقوم السفارة الفنلندية في واشنطن أو مسؤول حكومي فنلندي بتسليم الوثيقة.

عضوية كاملة

بمجرد وصول وثيقة قبول عضوية فنلندا إلى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، تصبح الدولة الاسكندنافية رسميا عضوا كاملا في الناتو.