وأوضح المسؤول أن التقارير الأولية تفيد بأن الشخص تمّ التعامل معه على وجه السرعة، حيث تمّ غلق الشوارع المحيطة بمكان تواجده وإطلاق صفارات الإنذار لتوعية القاطنين في المنطقة من حصول أي مخاطر إضافية.

ويشار إلى أن القاعدة تعتبر المقر الأساسي للطائرات الحكومية الأميركية، وفي مقدمها طائرة الرئيس جو بايدن المعروفة بالـ Air Force One. وغالبا ما تستخدم القاعدة لاستقبال طائرات الرؤساء الأجانب والبعثات الديبلوماسية.