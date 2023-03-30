كشف تقرير كوري جنوبي، الخميس، أن كوريا الشمالية "تعدم أشخاصا بتهم تتعلق بالمخدرات، ولتداول مقاطع من وسائل إعلام كورية جنوبية، وممارسة أنشطة دينية"، في ظل قمع البلاد للحقوق والحريات.