وقال مساعد سكرتير القوات الجوية الأميركية لشؤون الاستحواذ أندرو هانتر، للجنة الفرعية للقوات المسلحة بمجلس النواب الأربعاء: "لا تنوي القوات الجوية حاليا متابعة شراء السلاح المعروف باسم ARRW، على الرغم من أنها ستجري اختبارين إضافيين للطيران لجمع البيانات المهمة".

ولم يذكر هانتر سبب تخلي القوات الجوية عن برنامج لوكهيد مارتن، لكنه يأتي بعد أيام من إعلان موقع بلومبرغ نيوز فشل اختبار حديث لـ ARRW، بعد فقدان رابط البيانات للسلاح أثناء الرحلة.

واعترف وزير القوات الجوية فرانك كيندال أمام لجنة أخرى، الثلاثاء، بأن الاختبار "لم يكن ناجحا"، لأن الخدمة "لم تمنحنا البيانات التي نحتاجها".

التركيز على سلاح بديل

وقال كيندال إن القوات الجوية كانت "أكثر التزاما" بسلاح آخر يسمى صاروخ كروز فرط الصوت، الذي صنعته شركة رايثيون، لكنه لم يقل إن الخدمة ستنهي برنامج "لوكهيد" بعد اختبار النموذج الأولي.

"دور محدد" لسلاح رايثيون

وقال كيندال "نرى دورا محددا" لصاروخ ريثيون لأنه "متوافق مع المزيد من طائراتنا وسيمنحنا المزيد من القدرة القتالية بشكل عام."

مواصفات سلاح رايثيون

يطير سلاح رايثيون من تلقاء نفسه بينما ينطلق ARRW من صاروخ قبل أن يفصل الرأس الحربي وينزلق بسرعة تفوق سرعة الصوت نحو الهدف.

وكان اختبار 13 مارس مهما لأنه الثاني من بين 4 اختبارات مخططة لنموذج أولي لصاروخ فرط صوتي تشغيلي.

لقد كان أفضل برنامج تفوق سرعته سرعة الصوت في الخدمة وكان يهدف إلى التنافس مع البرامج الروسية والصينية التي حققت نجاحا بالفعل.

تم تصميم السلاح ليطير بسرعة تصل إلى 8 أضعاف سرعة الصوت وحوالي 1600 كم. قالت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير صدر في 13 فبراير إن القوات الجوية قد "أرجأت الجدول الزمني" مرارا وتكرارا للصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وتقول الآن إنه يمكن أن يكون جاهزا للعمل في وقت قريب من هذا الخريف.

إخفاق لوكهيد مارتن