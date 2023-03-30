وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جرنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش".

وأوضح أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي "لحساب واشنطن.

وأوضح جهاز الأمن أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي "لحساب واشنطن ويجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

وقبل بدء عمله في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحفيا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنجليزية.

والصحافي الروسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.