وأظهرت صور منشورة على الإنترنت، انفجارات تضيء سماء ميليتوبول خلال أوقات الليل مع وجود أثار لدخان الطائرات.

وتمثل مدينة ميليتوبول قاعدة الإدارة الروسية في زابوريجيا، وهي واحدة من خمس مدن أوكرانية أعلنت روسيا ضمها.

وأكد رئيس مدينة ميليتوبول المنفي وقوع انفجارات هناك، بينما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مسؤولين عينتهم موسكو قولهم إن محطة للسكك الحديدية تعرضت لأضرار، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن المدينة والقرى المجاورة.

وميليتوبول هي مركز لوجستي للسكك الحديدية تستخدمه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، كما أنها جزء من الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ولا توجد معلومات عن الأسلحة التي ربما تكون أوكرانيا قد استخدمتها في الهجوم.

وتقع ميليتوبول في جنوب محطة زابوريجيا النووية التي زارها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، مكررا الدعوة لإنشاء منطقة آمنة هناك.

وضع القوات الروسية على الأرض

تشبثت القوات الأوكرانية في مواقعها الدفاعية منذ آخر تقدم كبير لها منذ نحو خمسة أشهر.

شنت موسكو هجمات خلال هذه الفترة باستخدام مئات الآلاف من جنود الاحتياط وآلاف المقاتلين الذين جندتهم شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

مع دخول فصل الربيع، لا تزال هناك تساؤلات عن المدة التي يمكن للروس أن يستمروا فيها في الهجوم على الأراضي الأوكرانية ومتى سيرد الأوكرانيون عليهم.

هناك بوادر واضحة على أن الهجوم الروسي آخذ في الضعف، حيث انخفض متوسط عدد الهجمات التي تشنها روسيا يوميا على خطوط المواجهة مع أوكرانيا في الشهر الحالي من 124 هجوما خلال الفترة من الأول حتى السابع من مارس إلى 69 هجوما في الأيام السبعة الماضية.

هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت إن عدد الهجمات التي شنتها روسيا الأربعاء بلغ 57 هجوما.

أقرّ رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين الأربعاء بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.

تشهد باخموت، وهي مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور، قتالا ضاريا ودمارا كبيرا فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

هجوم مضاد في الربيع