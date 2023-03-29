أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأربعاء، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية "ألحقت ضررا بالغا" بقواته، وكذلك بالجانب الأوكراني.