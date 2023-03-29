أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأربعاء، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية "ألحقت ضررا بالغا" بقواته، وكذلك بالجانب الأوكراني.
ماذا يحدث في باخموت؟
- باخموت مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور.
- المدينة تشهد قتالا ضاريا ودمارا كبيرا، فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.
خسائر مزدوجة
- رئيس فاغنر قال في رسالة صوتية: "المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني"، بحسب وكالة رويترز.
- "المعركة للأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاغنر العسكرية الخاصة"، وفق بريغوجين.
- مسؤولون روس قالوا إن قواتهم "لا تزال تكتسب أرضا" في المعارك الدائرة بشوارع باخموت.
- بالرغم من ذلك، فإن القوات الروسية أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل، وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع.
- المخابرات العسكرية البريطانية، قالت، الأربعاء، إن "الأوكرانيين تمكنوا من صد الروس عن أحد طرق الإمدادات الرئيسية للمدينة".