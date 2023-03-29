أطلقت إسرائيل نسخة جديدة من قمر "أفق" الاصطناعي الاستطلاعي، الأربعاء، تحت إشراف وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالته قبل أيام، في خطوة أثارت غضبا وأطلقت تظاهرات في أنحاء إسرائيل.