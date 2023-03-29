وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة، عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة، وتبادل إطلاق النار مع أودري هيل (28 عاما) قبل أن ينجحوا بإصابتها، ثم إطلاق النار عدة مرات أخرى، مما أرداها قتيلة.

وقتلت أودري في الساعة 10:27 صباحا، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.

تفاصيل الحادث