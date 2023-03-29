أقرّ البرلمان الفرنسي الثلاثاء تشريعا يعتبر المجاعة التي حدثت في أوكرانيا خلال الحقبة السوفياتية، في ثلاثينات القرن الماضي، "إبادة جماعية"، في خطوة رحب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.