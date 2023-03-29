قالت الإدارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها "ستحجب عنها بعض البيانات" عن قوتها النووية، واصفة ذلك بأنه رد على تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية الجديدة "نيو ستارت".