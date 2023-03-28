في مواجهة المسؤولين الحكوميين القلقين من التحول السريع بعيدا عن الوقود الأحفوري، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إن مصدر الطاقة الذي يستخدمه الألمان لتدفئة منازلهم يجب اعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي.