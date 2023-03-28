زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بلدتين بشمال البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا، يوم الثلاثاء، في أحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.
- أظهرت لقطات مصورة نشرها مكتب زيلينسكي أنه يزور سومي المنطقة السادسة التي يزورها في أسبوع مع زيادة التوقعات بشن هجوم أوكراني مضاد.
- سار الرئيس الأوكراني مع قادة حرس الحدود عبر خندق عميق في موقع وسط أشجار في سومي لم يُكشف عنه، بينما تراقبه عن كثب قوات بزي القتال.
- كما زار بلدتي أوختيركا وتروستيانتس، اللتين طردتا قوات روسية سيطرة على أجزاء من منطقة سومي لمدة شهر تقريبا في بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.
- قال زيلينسكي لتجمع صغير من الجنود والمدنيين بمحطة السكك الحديدية في تروستيانتس قبل أن يوزع ميداليات "في هذه الأيام وهذه الأسابيع نحتفل بذكرى تحرير مدننا ومجتمعاتنا في مناطقنا الشمالية".
- كتب الرئيس الأوركراني لاحقا على تطبيق تيلغرام "أثبت أُناسنا أننا سنهزم هذا المحتل، بروحنا المعنوية، بشخصيتنا الأوكرانية. شعبنا أثبت ذلك،محاربونا أثبتوا ذلك".
- في وقت سابق الاثنين، زار زيلينسكي، الخطوط الأمامية في جبهة زابوريجيا، جنوبي البلاد وخلال الأيام الماضية زار الرئيس الأوكراني قوات بلاده في مناطق التماس مثل باخموت وخيرسون.