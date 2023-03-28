اتّهمت السلطات القضائية الأميركية مؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة "إف تي إكس" ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد بأنّه أمر بتقديم رشاوى بـ40 مليون دولار على الأقلّ لمسؤولين صينيين، وذلك وفق لائحة اتّهامية محدّثة صدرت يوم الثلاثاء.