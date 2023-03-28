وتجرى الأجهزة المختصة الروسية التحقيق في التفاصيل، وفقا للمصدر.

وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت السلطات الروسية تحطم طائرة مسيرة في قرية بمنطقة موسكو، غير بعيد عن محطة لضغط الغاز.

وقال الحاكم أندري فوروبيوف عبر تلغرام "ليس هناك ضحايا ولا دمار على الأرض"، مضيفا أن الطائرة المسيّرة تحطمت قرب قرية غوباستوفو على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب شرق موسكو.

وحدثت العديد من الحوادث المتعلقة بطائرات مسيّرة في الأشهر الأخيرة على الأراضي الروسية. في بعض الأحيان، كانت بعيدة جدا عن الجبهة في أوكرانيا.