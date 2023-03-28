قال مصدر في مجلس النواب الألماني لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن لجنة الموازنة في البوندستاغ ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.
وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف إمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.
وإذا ما أقرّت اللجنة هذا التمويل، كما هو متوقّع، فإنّ حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا سيقفز من 3 مليارات تمّ التعهّد بها حتى الآن، إلى حوالي 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيتم استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني.
وصباح الأربعاء ستعرض وزارة المالية على النواب عدداً من المقترحات في هذا الاتجاه.
وبحسب المصدر نفسه، فإنّ الجيش الألماني سيتمكّن من الاستفادة من جزء من هذه المخصّصات الجديدة اعتباراً من هذا العام.
إعادة التسلح
- منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، انخرطت ألمانيا في سياسة طموحة لإعادة التسلّح.
- بعيد أيام من بدء العملية، وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بتخصيص 100 مليار يورو لسدّ الثغرات العديدة التي يعاني منها البوندسفير.
- لكنّ هذه الأموال الموعودة لم يتمّ الإفراج عنها بعد، والجيش الألماني ما زال يعاني من تداعيات سياسة التقشّف التي طالته على مدى سنوات.
- برلين هي أحد المساهمين الرئيسيين في الدعم العسكري لكييف.
- في إطار هذا الدعم أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّها سلّمت أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد-2.