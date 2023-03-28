نشرت شرطة ناشفيل لقطات تظهر لحظة حدوث الجريمة التي أقدمت على ارتكابها شابة دخلت مسلحة إلى مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين رميا بالرصاص.