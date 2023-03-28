قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى إنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة بلاده مشيرا إلى أنه يجب أن تكون بيونغيانغ مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في أي وقت.