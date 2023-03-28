وقال شولتس في مؤتمر صحافي في روتردام "نعم، لقد سلّمنا دبّابات ليوبارد"، مؤكّداً بذلك معلومة نشرتها مجلة "در شبيغل" مفادها أنّه برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2.

من جهتها أشارت وزارة الدفاع الألمانية إلى أنه بالإضافة إلى دبابات ليوبارد والذخائر وقطع الغيار، تمّ تزويد أوكرانيا مدرّعتين من طراز "بوفل".

وأوضحت الوزارة في بيان أنّه سبق لها وأن زوّدت أوكرانيا 40 ناقلة جند مدّرعة من طراز "ماردر".

ونقل البيان عن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قوله "وصلت دباباتنا كما وعدنا وبالتوقيت المحدّد وأصبحت بين أيدي أصدقائنا الأوكرانيين".

وتابع بيتسوريوس "أنا واثق من أنّها ستُحدث فارقاً في الميدان".

وبعد تعرضه لضغوط من كل الجهات لتسليم كييف دبابات ليوبارد-2، وافق خليفة أنغيلا ميركل في نهاية يناير على شحن الدبابات من ألمانيا. وأعلنت برلين أنّها ستسلّم هذه الدبابات في "نهاية مارس ومطلع أبريل".

وخضع عسكريون أوكرانيين في قواعد ألمانية لدورة تدريبية على تشغيل هذه الدبابات الثقيلة.

والإثنين، عقدت الحكومتان الألمانية والهولندية اجتماعاً ثنائياً في مدينة روتردام الساحلية.

وناقش شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الدعم العسكري لأوكرانيا وتعاونهما العسكري "الفريد"، حتى أنهما تطرقا إلى دمج بعض وحدات الجيشين.

كييف: دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس أن الدبابات "باتت موجودة في أوكرانيا"، لكنها لم تعط تفاصيل أكثر.

ومن المتوقع أن تشارك هذه الدبابات في أي هجوم معاكس تشنه أوكرانيا في الربيع.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن دبابات "تشالنجر البريطانية ومدرعات سترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية" أضيفت إلى "الوحدات الأوكرانية".

وكتب ريزنيكوف على فيسبوك "قبل عام، لم يكن أحد ليظن بأن دعم شركائنا سيكون بهذه القوة"، مثنيا على دبابات تشالنجر التي وصفها بأنها عمل "فني عسكري".

تدريب الجيش الأوكراني

وأفادت لندن الاثنين أن الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتدربون على استخدام دبابات تشالنجر أنهوا مهمتهم وباتوا جاهزين للانتشار على جبهات القتال.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "أطقم الدبابات الأوكرانية أنهت تدريباتها على دبابات تشالنجر 2 في المملكة المتحدة وعادت إلى وطنها لمواصلة قتالها ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر".

وبدأت عملية التدريب بعد وقت قصير من إعلان بريطانيا في يناير أنها سترسل 14 دبابة إلى الجبهة.

وأضافت الوزارة أن الجنود تدربوا على قيادة الدبابات و"تحديد الأهداف وضربها"، معتبرة أن ذلك يشكل "تغييرا هاما" في قدرات الجيش الأوكراني.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "إنه أمر ملهم حقا أن نشهد تصميم الجنود الأوكرانيين على إتمام تدريباتهم على دبابات تشالنجر 2 البريطانية على الأراضي البريطانية".

وأضاف "إنهم يعودون إلى وطنهم مجهزين بشكل أفضل لمواجهة الأخطار الكبيرة. سنواصل الوقوف إلى جانبهم وبذل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر".

وقال الكولونيل جون ستون الذي أشرف على مهمة التدريب إن المدربين البريطانيين "أعجبوا بشدة بمستوى الكفاءة الذي أظهرته" الأطقم الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد توعد الأسبوع الماضي بأن موسكو ستجد نفسها مضطرة للرد في حال وفت بريطانيا بتعهدها تسليم أوكرانيا ذخيرة مضادة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب.