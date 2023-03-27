جدد البيت الأبيض، يوم الاثنين، الدعوة لحظر بيع البنادق الرشاشة، بعد حادث إطلاق النار بمدرسة في ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، أودى بحياة 6 بينهم أشخاص.