جدد البيت الأبيض، يوم الاثنين، الدعوة لحظر بيع البنادق الرشاشة، بعد حادث إطلاق النار بمدرسة في ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، أودى بحياة 6 بينهم أشخاص.
- قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير :"كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس (...) حظراً على البنادق الهجومية؟"، وذلك تعليقاً على مذبحة جديدة وقعت في مدرسة أميركية بواسطة هذا السلاح الناري.
- نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطقة باسم البيت الأبيض قولها: "كفى!"، وذلك بعد أن أطلقت سيدة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشّاشين ومسدّساً "على الأقلّ"، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.
تفاصيل المذبحة
- أعلنت شرطة مدينة ناشفيل جنوبي، الولايات المتحدة، عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار بمدرسة ابتدائية.
- أطلقت شابة النار، صباح الإثنين، في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في هجوم استخدمت فيه رشّاشين ومسدّساً "على الأقلّ.
قال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحفيين إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي. وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة.
- ذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا. وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباح ابالتوقيت المحلي.
- قال جون هاوزر المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت في بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية.
- لم يصب أحدا بطلقات نارية عدا القتلى.
- طُلب من أولياء الأمور التجمع عند كنيسة قريبة.
- أفادت قناة تلفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس ونظمت برنامجا تدريبيا عمليا على الرماية في عام 2022.