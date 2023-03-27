أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تجميد "الإصلاح القضائي" مؤقتا، وسط أزمة سياسية متصاعدة تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.