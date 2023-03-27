زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، الخطوط الأمامية في جبهة زابوريجيا، جنوبي البلاد، وهذه ثالثة مرة يزور فيها منطقة تماس مع القوات الروسية خلال أيام.