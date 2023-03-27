ويأتي رد المحكمة العليا في الوقت، الذي يتظاهر فيه عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام مقر الكنيست في القدس، في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي.

وأفادت مصادر سياسية في إسرائيل، اليوم، بأن رئيس الوزراء قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلتها في أزمة حكم.

وفي أحدث تعليق له على ما يجري، دعا نتنياهو، عبر "تويتر"، المحتجين من كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن ممارسة العنف.

وقال في تغريدته: "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم التصرف بعنف. نحن أخوة".

ماذا حدث؟