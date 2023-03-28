كشفت صور جديدة حجم الدمار، الذي لحق بمنطقة دونباس الأوكرانية، في الوقت الذي تحتدم فيه المواجهات مع الجيش الروسي.
ماذا تكشف الصور؟
- أظهرت صور نشرتها الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، ونقلها موقع "سكاي نيوز" البريطاني مبان منهارة وطرقا مدمرة.
- التقطت الصور في فوليدار، والتي تعرف ببلدة تعدين الفحم.
- ما تزال القوات الأوكرانية تعمل على منع التقدم الروسي من كوبيانسك في اتجاه فولدار.
- قال أوليكسي دميتراشكيفسكي، من القيادة العسكرية الأوكرانية، إن القصف لا يتوقف "بالمدفعية والصواريخ وقذائف الهاون".
- وأشار إلى أنه حزين بسبب الظروف التي يعاني منها كبار السن في المنطقة، حيث أنهم لا يرغبون في المغادرة.
قصف على سلوفيانسك
- قتل شخصان على الأقل وأصيب 29 آخرون بجروح جراء قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي الإثنين.
- كتب بافلو كيريلينكو على فيسبوك: "هناك قتيلان و29 جريحا في سلوفيانسك، وتضررت مبانٍ إدارية ومكاتب بالإضافة إلى خمس بنايات وسبعة منازل".
- وأوضح أن القوات الروسية "ضربت وسط المدينة حوالي الساعة 10,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) بصاروخين من طراز إس-300".
مكاسب روسية محدودة
- جاء في تقرير الاستخبارات البريطانية أنه على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حققت القوات الروسية مكاسب محدودة حول دونباس الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وذلك في أفدييفكا، شمال مدينة دونيتسك مباشرة.
- أبرز التقرير أن الوضع مشابه للوضع في مدينة باخموت الأكبر في الشمال.
- تقول أوكرانيا إن الدفاع عن باخموت أساسي للحفاظ على "الاستقرار على الخطوط الأمامية" لجبهة القتال في شرق أوكرانيا.
كييف تستلم قريبا دبابات بريطانية
- أنهى جنود أوكرانيون تدريبهم في المملكة المتحدة على استخدام 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 قدّمتها لندن لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية.
- كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن انتهاء التدريب يمهّد الطريق لتسليم كييف هذه الآليات قريبا.
- قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن الجنود الأوكرانيين الذين خضعوا للتدريب ولم يُحدَّد عددهم، يعودون إلى أوكرانيا "مجهّزين بشكل أفضل".