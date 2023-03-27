وقالت وكالة الإعلام الروسية إن ممثل روسيا الدائم ميخائيل أوليانوف قال ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم دعوة غروسي لموسكو في المستقبل القريب إن ذلك "أمر واقعي جدا".

وأضاف أوليانوف "ليس الأسبوع المقبل ولكن في وقت لاحق، زيارة رافائيل غروسي لروسيا ستتم على الأرجح لاحقا".

وأعلن غروسي السبت أنه سيزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الأسبوع لتقييم الوضع الخطير هناك.

وجاء في بيان لغروسي: "على الرغم من أن تواجدنا في المنشأة مر عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة".

وتابع: "المخاطر التي تهدد السلامة والأمان جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث"، واقترح غروسي إقامة منطقة آمنة حول الموقع.

وقال: "أنا مصمم على مواصلة القيام بكل ما باستطاعتي للمساعدة في تقليص مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأسوية في أوكرانيا".

ويطالب غروسي بإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا التي تعرضت لقصف متكرر خلال الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا قبل13 شهرا.

وتقع محطة زابوريجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.