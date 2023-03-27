دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، صباح الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد، بعد أن أخذت الاحتجاجات الكبيرة التي تثيرها زخما كبيرا مساء الأحد.