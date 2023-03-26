رأت كييف، الأحد، أن روسيا "تحتجز بيلاروسيا رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.