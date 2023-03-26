أعلنت الصين، الأحد، إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس فيما يشكل انتصارا لبكين مع إبعادها حليفا جديدا عن تايوان، التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.