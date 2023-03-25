ونشر السكرتير الصحفي مذكرة طبية تفيد بأنه بعد التقييم السريري، "تم تشخيص إصابة لولا بالتهاب القصبات الهوائية الجرثومي والفيروسي الناجم عن الإنفلونزا إيه"، وأنه بدأ العلاج.

وجاء في المذكرة أنه "على الرغم من التحسن السريري، توصي الخدمة الطبية لرئاسة الجمهورية بتأجيل الزيارة إلى الصين حتى تنتهي دورة انتقال الفيروس".

وكان من المرتقب أن يحل الرئيس البرازيلي في العاصمة بكين، لأجل بحث آفاق التعاون مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد قالت إن دا سيلفا سيقترح إقامة "نادي سلام" مع الصين من أجل ترتيب وساطة تسعى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.