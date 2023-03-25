وفيما وصفه بأنه أول تجمع انتخابي كبير له من أجل السباق للرئاسة في عام 2024، دعا ترامب أنصاره إلى التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه، بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وتحتفل مدينة واكو بالذكرى الثلاثين لمداهمة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة الفرع الداوُدي الدينية هناك، وأسفرت عن مقتل 86 شخصا، من بينهم 4 أفراد من جهات إنفاذ القانون.

ويعتبر بعض ممن ينتمون لليمين المتطرف أن المداهمة لحظة فارقة من تجاوزات الحكومة.

وقال متحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير.

قضية مانهاتن

تشكل سلسلة من التحقيقات الجنائية المستمرة تهديدا قانونيا متناميا لترامب.

من بين هذه التحقيقات واحد في مانهاتن يتعلق باتهام بمنح ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مبالغ مالية لشراء صمتها خلال حملته عام 2016 للوصول للبيت الأبيض.

سعى ترامب إلى تصوير قضية مانهاتن على أنها ذات دوافع سياسية واستغلها في جمع أموال وحشد مؤيدين.

أطلق الجمعة تحذيرا مروعا قال فيه إن البلاد ستشهد "موتا ودمارا" محتملا إذا اتُهم بارتكاب جريمة.

وعادة ما تجتذب تجمعات ترامب الآلاف من المؤيدين المتحمسين لرؤيته شخصيا، وقد استمر في تنظيم تجمعات حاشدة حتى بعدما ترك منصبه.