وأضافت الرئاسة أنهما ناقشا خطوات لتحسين العلاقات التركية الروسية والتطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، كما عبر أردوغان عن أهمية إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وكانت موسكو قد أعلنت قبل أسبوع تمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود 60 يوما، وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات بثها التلفزيون التركي "بعد محادثات مع الجانبين، أكدنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس".

ماذا قالت روسيا حول تمديد اتفاق الحبوب؟