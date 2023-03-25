وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي.

أبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، حسبما أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون لشبكة آيه بي سي نيوز تقع رولينغ فورك في مقاطعة شاركي.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهًا عندما كانت العاصفة تضرب ولم تخف الكلمات: "لحماية حياتك، احتمِ الآن! وحذرت: أنت في وضع يهدد حياتك. الحطام المتطاير قد يكون مميتًا لأولئك الذين يتواجدون بدون مأوى. ستدمر المنازل المتنقلة. من المحتمل حدوث أضرار كبيرة للمنازل والشركات والمركبات ومن المحتمل حدوث تدمير كامل".

وقال كورنيل نايت لوكالة الأسوشيتدبرس إنه وزوجته وابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات كانوا في منزل أحد الأقارب في رولينغ فورك عندما ضرب الإعصار.

قال إن السماء كانت مظلمة ولكن "يمكنك رؤية الاتجاه من كل محول كهرباء ينفجر".