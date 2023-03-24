وجهت سلطات مونتينيغرو تهمة تزوير وثائق إلى رجل الأعمال الكوري الجنوبي، دون كوون، مؤسس عملة "تيرا" المشفّرة، وفق ما أفادت الشرطة الجمعة غداة توقيفه برفقة شخص آخر في العاصمة بودغوريتشا.