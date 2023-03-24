وأضاف: ستكون محاولة أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم هي الأساس الذي يحدد نوع الأسلحة التي ستستخدمها روسيا بما في ذلك الأسلحة المنصوص عليها في العقيدة النووية.

وتابع: "أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، والوعود بهذا الشأن كذبة لطمأنة الناس"، مضيفا: "تتواصل الاتصالات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات التي يلزم فيها التفاعل، لكن هناك وقاحة تجاه موسكو من بروكسل".

وحذر ميدفيديف سابقا من إن استمرار الغرب في تزويد كييف بالأسلحة قد يقود لكارثة نووية عالمية.

ويُنظر إلى تصريحات ميدفيديف المتكررة والمروعة على أنها محاولة لردع حلف شمال الأطلسي وحلفاء كييف الغربيين عن الانخراط بشكل أكبر في الحرب المستمرة منذ عام، وتكبدت موسكو فيها انتكاسات بساحات المعركة.

وتابع: "أعداؤنا يفعلون ذلك بالضبط، لا يريدون أن يفهموا أن أهدافهم ستنتهي بالتأكيد بفشل ذريع. خسارة للجميع. انهيار. نهاية للعالم. ستنسى لقرون كيف كانت حياتك في السابق، حتى تتوقف الأنقاض عن إطلاق الإشعاع".