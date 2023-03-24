وأضافت الدراسةُ أن نحو 42 بالمئة من هذه الخسائر ناتجةٌ عن قطع الأشجار و29 بالمئةِ عن حرائق الغابات.

أما نحوُ 10 بالمئة أو 15 بالمئة، فتتضرر بفعل أشكالٍ مختلفة من النشاط البشري المتعلق بالزراعة.

ووفق الدراسة المنشورة في مجلة One Earth العلمية، فإن سرعةَ تراجع مِساحاتِ الغابات ازدادت في الأعوام الأخيرة الماضية بمقدار 2.7 مرة.

ووجدت الدراسةُ أن غاباتِ الجبال في آسيا كانت أكثرَ تراجعا من المناطق الأخرى، حيث سَجلت نحوَ نصف الخسائر، وكذلك غابات الجبال بأوروبا التي تقلصت بنفس القدْر تقريباً.

ووفق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن الغابات تفقد كلَّ عام نحوَ 10 ملايين هكتار من المساحة نتيجةً للأنشطة البشرية.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف مكافحة إزالة الغابات في المناطق الجبلية من الأرض.

وفي هذا الإطار، قالت مستشارة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة الدكتورة شادن دياب لسكاي نيوز عربية: