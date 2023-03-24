وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الزلزال ضرب منطقة شمال غربي إيران عند الساعة 6:47 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن مركز الزلزال كان محافظة أذربيجان الغربية، حيث وقع على عمق 8 كيلومترات، وكان على بعد 19 كيلومترا من مدينة خوي، وفق ما نقلت الوكالة عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لجامعة طهران.

وشعر بهذا الزلزال سكان المحافظة، بما في ذلك مدينة أرومية، مركز المحافظة، رغم بعدها عن مكان وقوع الزلزال.

ومن جانبه، أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه رصد زلزالا في المنطقة بقوة 5.3 درجة.

وكان زلزال ضرب هذه منطقة مجاورة في إيران في الـ16 من مارس الجاري.

وبلغت قوة الزلزال، التي كان مركزها الحدود العراقية الإيرانية، 5 درجات.

إيران والزلازل