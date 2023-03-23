رسالة الجنرال

قال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، في رسالة غامضة إن الهجوم المرتقب يقترب، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

أضاف سيرسكي أن الجيش الروسي يخسر كثيرا من قوته ويعاني من فقدان الزخم في معركة باخموت.

قال الجنرال الأوكراني: "قريبا جدا، سنستغل هذه الفرصة، كما فعلنا في الماضي قرب كييف وخاركيف وبالاكليا وكوبيانسك".

وكان سيرسكي يتحدث عن 4 مناطق شهدت هجمات أوكرانية مضادة واسعة النطاق، العام الماضي، وأثبتت أنها كانت نقطة تحول في مسار الحرب.

وقائد القوات البرية واحد من قادة الجيش المسؤولين عن استراتيجية التصدي للهجوم الروسي الذي استهدف كييف في بداية الحرب.

وكان مسؤولون أوكرانيون ومحللون غربيون قالوا في وقت سابق إن الهجوم الروسي على باخموت، محور المعارك في الشرق الأوكراني، قد توقف.

ودفعت موسكو بقوات وأسلحة كبيرة من أجل الاستيلاء على باخموت، لكنها فشلت في السيطرة عليها حتى الآن.

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