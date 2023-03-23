وامتدادا لأجواء رمضان من الأعوام الأخيرة، فإن تداعيات كورونا، تبدو ماثلة لدى البعض وبصورة لا يستهان بها في حياة الناس الاجتماعية.

ويرى علماء اجتماع أن سنوات الإغلاق التي عهد الناس فيها الانعزال وأخذ كامل الاحتياطات، خلقت آثارا نفسية دفعتهم إلى القلق تجاه تقاليد اعتادوا عليها لسنوات.

إلا أن التوقعات تشير إلى عودة التقاليد الرمضانية على اختلاف أشكالها مرة أخرى، لعل أقلها تجمعات الأصدقاء على موائد الإفطار والسحور إضافة إلى الأنشطة التطوعية المختلفة.

على الجانب الآخر تبدو معظم الأسر المسلمة، وفي العديد من الدول في وضع لا تحسد عليه بفعل تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم.

ويعول الخبراء على الأنشطة الخيرية السمة المميزة للشهر الكريم، وإسهامات الحكومات والقطاع الخاص في الأنشطة الخيرية الرمضانية في دعم الأسر المحتاجة.

وفي هذا الإطار، قالت الاستشارية النفسية الدكتورة ريما بجاني لـ"سكاي نيوز عربية":