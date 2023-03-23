وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.