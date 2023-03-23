قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن احتمال التصعيد النووي في أوكرانيا عند أعلى مستوياته، بعد أنباء عن قيام بريطانيا بتزويد كييف بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب.