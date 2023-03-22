أفادت وكالة الإحصاء الكندية الأربعاء، إن عدد سكان كندا زاد أكثر من مليون شخص لأول مرة في التاريخ خلال عام 2022، ويرجع السبب الوحيد في ذلك تقريبا إلى زيادة عدد المهاجرين والمقيمين المؤقتين.