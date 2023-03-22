وفي تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي، لم تذكر بولدان صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال أوغلو بعد اجتماعهما يوم الإثنين.

وكان صلاح الدين دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، عبر سابقا عن دعمه لأوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

أهمية هذا القرار

حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز عشرة بالمئة على مستوى تركيا، ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14مايو.

أكبر تحد لأردوغان