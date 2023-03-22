وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الحادث أسفر عن إصابة 25 شخصا، جرى نقل 15 منهم إلى المستشفيات، بينما عولج البقية في المكان، وفقما ذكرت خدمة الإسعاف الاسكتلندية.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ كبرى في رصيف "إمبيريال" بميناء "ليث" في إدنبرة، بعدما انحرفت السفينة نحو جانبها الأيمن.

ويتعلق الأمر بـ"بيتريل"، وهي سفينة بحث، مالت بنسبة 45 درجة على رصيف الميناء.

وكانت السفينة ملك رجل الأعمال الأميركي الراحل بولن ألين، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، وعمل على تجهيزها قبل رحيله.

وقال عضو في مجلس ليث يدعى آدم مكافي، إن السفينة جنحت جانبا، بفعل الرياح القوية التي هبت على المنطقة.

ووصف الحادث بأنه كان "مروعا" لمن هم في داخل السفينة.