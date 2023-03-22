وقال كليفرلي: "لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وكانت بريطانيا أكدت يوم الإثنين أنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة، والتي تستخدم في الأسلحة لأنها قادرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

ما تعليق روسيا؟

وفي تعليقه على ذلك، هدّد بوتين بـ"الرد" في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب:

اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة (...) لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضا قذائف تحوي اليورانيوم المنصب (...) إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة إلى الرد.

اليورانيوم المنصب (...) إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة إلى الرد. يبدو أن الغرب قرر بالفعل مقاتلة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضا.

تعهد بريطانيا بـ"أسلحة اليوانيوم"

مساء الإثنين جاء في رد لمساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي على سؤال مكتوب طرحته عضو في البرلمان البريطاني، أن المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا قذائف "تحوي اليورانيوم المستنفد".

قذائف "تحوي اليورانيوم المستنفد". وشدّدت غولدي في ردّها المكتوب على أن "هذه الذخائر بغاية الفاعلية لتدمير دبابات ومدرّعات حديثة"، موضحة أن هذه القذائف معدّة للاستخدام بواسطة دبابات تشالنجر التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.

ماذا نعرف عن ذخائر اليورانيوم المنضب؟