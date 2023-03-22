روسيا وأوكرانيا في "ميزان بولتون"

وسخر جون بولتون، الذي لطالما كان يؤمن بقوة الدولة والحاجة إلى قوات عسكرية قوية، من الجيش الروسي، وقال في تصريحاته لصحيفة "تلغراف" البريطانية:

"الجيش الروسي أقل من تهديد في أوكرانيا".

"كان يتعين على حلف شمال الأطلسي والغرب، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في وقت أبكر".

"أوكرانيا هي مصلحة حيوية للولايات المتحدة؛ السلام والأمن في أوروبا مصلحة أميركية حيوية".

"لذلك عندما يتعرض جزء منها (أوروبا) للتهديد في أوكرانيا، على الرغم من أنها ليست عضوا في الناتو، فإن أعضاء الناتو الآخرين يتأثرون".

"لا أعتقد أن الرئيس (الأميركي جو) بايدن، فعل الكثير لمحاولة ردع روسيا".

"بادين قال في عدد من المناسبات إنه لا يعتقد أننا نستطيع ردع روسيا، وهذا خطأ فادح".

انتقادات للأمم المتحدة.. وصراع القوى العظمى فيها

وانتقد بولتون، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في إدارة جورج دبليو بوش، الأمم المتحدة والقوى العظمى فيها، قائلا:

"حالة الجمود التي كانت في الحرب الباردة، عادت".

"تتزايد القضايا (الخلافات) بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.. مع روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من جهة أخرى".

"نتيجة لذلك، لم تعد المنظمة العالمية ذات صلة".

"هيئات صنع القرار السياسي في الأمم المتحدة معطلة منذ بعض الوقت، ومجلس الأمن على وجه الخصوص".

"كانت لدينا حالة من الجمود خلال الحرب الباردة، عندما كان مجلس الأمن غير ذي صلة في الغالب. أعتقد أننا في نفس هذه الفترة الآن".

"الأمم المتحدة لم تعد تعطي ردا على التهديدات للسلام والأمن".

"على الحزب الجمهوري تنظيف نفسه من ضرر ترامب".. جون بولتون

وخلال اللقاء، وجه بولتون، انتقادات لاذعة للرئيس السابق الذي عمل معه، وزميله في الحزب الجمهوري، دونالد ترامب. وقال:

"إدارة ترامب أضرت بالولايات المتحدة، وسيكون هناك خطر في حال نجاحه (ترامب) في الانتخابات لعام 2024".

"ليس لدى ترامب حدودا لما يمكنه فعله، وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون قلقين للغاية بشأن ذلك" .

على الحزب الجمهوري أن ينظف نفسه من الضرر الذي ألحقه به ترامب، وهذه حقا مسؤوليتنا. لن يحدث ذلك عبر وسائل الإعلام الليبرالية، أو من الديمقراطيين. على الجمهوريين القيام بذلك، وهذه هي اللحظة التي نحتاج إلى الارتقاء إليها".

"لا أريد أن يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ليس فقط لصالح الحزب الجمهوري، ولكن من أجل مصلحة البلاد".

ترشح رئاسي محتمل

وبدوره، كشف بولتون أنه يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية، قائلا للصحيفة البريطانية: